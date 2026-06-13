A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas neste domingo (14). As cidades mais quentes serão Aruanã, com máxima de 34.0°C, Araguapaz, com 33.8°C, e Matrinchã, com 33.5°C. As menores temperaturas serão registradas em Itaberaí, com mínima de 17.2°C, e Araçu, com 17.4°C.A umidade média na região ficará em torno de 71.81%, com destaque para Itaberaí (87.0%), Heitoraí (86.0%) e Araçu (84.0%) com os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é baixa, atingindo 11.35% na região, mas cidades como Itapuranga e Guaraíta podem ter até 35.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 29.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 34.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 31.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Heitoraí: máxima 30.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Itaberaí: máxima 30.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Itaguari: máxima 30.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Itaguaru: máxima 30.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Itapuranga: máxima 30.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 28.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.