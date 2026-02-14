A região Noroeste apresenta para domingo (15) um tempo com grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Aruanã, com 32.9°C, Araguapaz, com 32.6°C, e Matrinchã, também com 32.6°C. Já as mais frias serão Itauçu, com 19.4°C, e Araçu, com 19.8°C.A umidade média na região ficará em 73.73%, com Aruanã registrando 88.0% e Araguapaz 86.0%. As probabilidades de chuva atingem 60.0% em Aruanã e Itapuranga, com Araguapaz apresentando 55.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Araçu: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 32.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Faina: máxima 31.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 55.0%Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Guaraíta: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Heitoraí: máxima 30.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 30.0%Itaberaí: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Itaguari: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Itaguaru: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 60.0%Itauçu: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.