A região Noroeste tem uma grande chance de chuva para o tempo de domingo (15). As cidades com as temperaturas mais altas serão Aruanã, com máxima de 29.0°C, Araguapaz, com 28.1°C, e Matrinchã, com 27.8°C. Já as cidades com o tempo mais ameno incluem Itauçu, com mínima de 19.4°C, e Araçu, com 19.5°C.A umidade média na região Noroeste será de 87.04%, com índices elevados em cidades como Aruanã, que pode atingir 94.0%, e Araçu, com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 43.46%, mas o tempo indica chances bem maiores em Heitoraí, com 90.0%, e em Araçu e Aruanã, ambas com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Aruanã: máxima 29.0°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 27.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 25.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 25.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 26.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 25.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Itaguaru: máxima 25.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Itapuranga: máxima 26.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 26.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matrinchã: máxima 27.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.