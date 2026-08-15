A região Noroeste deve registrar calor intenso neste domingo (16), com marcas térmicas bastante elevadas ao longo do dia. O município de Matrinchã desponta como o mais quente, podendo atingir máxima de 38,5°C, seguido por Aruanã, com 38,4°C, e Araguapaz, com máxima de 38,3°C. Já em relação aos índices mais amenos do período, Itaberaí lidera as menores temperaturas com mínima de 19,1°C, enquanto Itaguari deve registrar mínima de 20,0°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média projetada para a região é de 31,5%, com os índices mais elevados concentrados em Itaberaí e Heitoraí, ambos registrando 43,0% de umidade, além de Itaguari, com 42,0%. O tempo seguirá seco e firme, uma vez que a probabilidade de chuva para este dia é nula, registrando 0,0% de chance de precipitação em toda a região.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 34,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 38,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 36,3°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 29,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 35,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 35,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 35,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 34,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 34,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 34,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 34,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 33,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 38,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.