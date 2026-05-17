A região Noroeste terá um tempo marcado por **altas temperaturas** neste domingo (17). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 34.3°C, Matrinchã com 34.2°C e Araguapaz, registrando 34.1°C. Já as mínimas serão observadas em Araçu e Itaberaí, ambas com 19.8°C.Em relação à umidade, a média regional fica em 66.85%. Itaberaí e Heitoraí terão um tempo com umidade de até 83.0%, seguidas por Guaraíta com 80.0%. A probabilidade de chuva é baixa na região, com média de 9.81%. Os maiores índices de chance de chuva são observados em Aruanã, com 20.0%, e em Araguapaz, com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 34.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 32.3°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 31.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 31.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 31.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 31.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 31.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 31.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 34.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.