A região Noroeste terá grande chance de chuva para o tempo de domingo (18). As cidades mais quentes serão Aruanã, com máxima de 35.3°C, seguida por Araguapaz, com 34.7°C, e Matrinchã, com 34.5°C. Já as cidades com o tempo mais ameno serão Araçu e Itauçu, ambas com mínima de 20.8°C.A umidade média na região será de 68.42%, com Araçu e Itauçu registrando os maiores índices, ambos com 87.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 36.15%, mas Itaberaí e Itaguari apresentarão as maiores probabilidades, com 75.0%, e Itaguaru com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.7°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Araçu: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Aruanã: máxima 35.3°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 39.1°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 33.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Goiás: máxima 31.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Heitoraí: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Itaberaí: máxima 30.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Itaguari: máxima 30.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Itaguaru: máxima 32.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Itapuranga: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Itauçu: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Matrinchã: máxima 34.5°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.