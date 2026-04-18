A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas para domingo (19). As cidades mais quentes incluem Aruanã com 32.7°C, Araguapaz com 32.2°C e Matrinchã com 32.1°C. Já as mais frias serão Araçu com 18.6°C e Itauçu com 18.6°C.A umidade média na região será de 64.73%, com Aruanã registrando o índice mais alto, de 82.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, atingindo 7.31%, com as maiores probabilidades em Araguapaz, Aruanã e Matrinchã, todas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 30.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.