A região Noroeste inicia o domingo (19) com ampla presença de sol e ausência de nebulosidade, propiciando marcas térmicas mais amenas nas primeiras horas e calor gradativo à tarde. Os termômetros devem registrar os maiores picos em Aruanã, que alcança máxima de 33,7°C, seguida por Matrinchã, com 33,5°C, e Araguapaz, com 33,4°C. No extremo oposto, o declínio de temperatura será mais acentuado em Itaberaí, com mínima de 14,1°C, e em Itaguari, onde os termômetros marcam 14,8°C.A média de umidade relativa do ar para o período será de 47,46%, com os índices mais elevados se concentrando em Itaberaí, que atinge 67,0%, e Heitoraí, com 63,0%. Em contrapartida, a chance de precipitação é nula em todo o território, registrando uma média regional de probabilidade de chuva de 0,0%, o que assegura a manutenção do tempo seco no decorrer do dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 28,7°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 33,7°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 31,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 30,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 30,0°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 30,1°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 29,3°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 29,4°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 29,4°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 29,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 27,8°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 33,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.