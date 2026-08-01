A região Noroeste terá um domingo (2) sob predomínio de sol e tempo firme, sem indicativo de chuva significativa para a maioria das áreas. O dia deve começar ameno, registrando uma média mínima regional de 18,51°C. No entanto, o calor ganha força à tarde, com Aruanã registrando a máxima mais alta de 35,1°C, seguida por Matrinchã, com 35,0°C, e Araguapaz, com 34,7°C. Já as temperaturas mais baixas do dia estão previstas para Itaberaí, com mínima de 16,0°C, e Itaguari, que registra 16,7°C.A umidade relativa do ar deve apresentar uma média de 38,31% na região, sendo que os maiores índices previstos são de 50,0% para os municípios de Itaberaí e Heitoraí. A probabilidade média de chuva para a região é de apenas 0,77%, embora as cidades de Araçu, Itaberaí e Itaguari registrem uma ligeira chance de 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 30,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aruanã: máxima 35,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 32,5°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 32,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 31,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 31,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 31,0°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 31,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 31,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 31,1°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 29,5°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matrinchã: máxima 35,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.