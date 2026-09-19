A região Noroeste enfrentará um dia de forte calor neste domingo (20), com os termômetros alcançando marcas elevadas à tarde. Os municípios de Araguapaz e Aruanã lideram o aquecimento com máximas de 38,7°C, seguidos de perto por Matrinchã, que deve atingir 38,4°C. Por outro lado, as menores temperaturas serão observadas em Itaberaí, com mínima de 21,1°C, e em Itaguari, onde os termômetros registram até 21,3°C.Em relação à umidade do ar, o índice médio na região ficará em torno de 38,27%, tendo Itaberaí como o município mais úmido, registrando até 49,0%, seguido de Itaguari com 48,0%. A chance de chuva para o período é baixa, apresentando média regional de apenas 4,42%, sendo que os maiores índices de probabilidade de precipitação não passam de 10,0%, patamar estimado para Araçu, Itaguaru e Itapuranga.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 34,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aruanã: máxima 38,7°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 36,7°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 35,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Guaraíta: máxima 35,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 35,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 34,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 34,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 34,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 34,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 33,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matrinchã: máxima 38,4°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.