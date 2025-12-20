A região Noroeste terá um tempo com grande chance de chuva para domingo (21). As temperaturas máximas registradas serão de 29.6°C em Aruanã, enquanto Araçu e Itauçu terão máximas de 29.3°C. As mínimas do tempo serão de 19.0°C em Araçu e Itauçu.A umidade média na região Noroeste ficará em 84.85%. Cidades como Araguapaz, Aruanã e Itaberaí podem apresentar umidade noturna de até 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 50.19%, com as maiores probabilidades de chuva concentradas em Araguapaz, Aruanã e Faina, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Aruanã: máxima 29.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 28.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Guaraíta: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Heitoraí: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itaberaí: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 26.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itauçu: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 28.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.