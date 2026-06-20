A região Noroeste para domingo (21) terá um tempo com temperaturas que apresentarão variações ao longo do dia. As cidades mais quentes serão Aruanã, com máxima de 32.3°C, Matrinchã com 32.2°C, e Araguapaz registrando 32.1°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Araçu, com 16.2°C, e Itauçu, com 16.3°C.A umidade média na região será de 68.81%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Itaberaí, com 86.0%, e Heitoraí, com 84.0%. Quanto às probabilidades de chuva, Aruanã e Faina registram os maiores índices, ambos com 20%, seguidas por Araçu, com 10%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 27.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 30.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 29.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 28.9°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.1°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.