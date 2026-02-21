A região Noroeste terá um tempo com grande chance de chuva para domingo (22), caracterizado por uma alta probabilidade de precipitação. As temperaturas máximas serão de 27.9°C em Aruanã, 27.2°C em Araguapaz e 27.1°C em Matrinchã. Já as mínimas devem registrar 19.4°C em Itauçu e 19.8°C em Araçu.A umidade média na região ficará em 89.38%, com destaque para Itaberaí com 97.0% e Araguapaz e Aruanã com 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 60.58%, alcançando picos de 85.0% em Matrinchã, 75.0% em Aruanã e 70.0% em Faina.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 27.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Araçu: máxima 25.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Aruanã: máxima 27.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 25.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Goiás: máxima 25.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Guaraíta: máxima 25.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Heitoraí: máxima 25.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itaberaí: máxima 25.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Itaguari: máxima 25.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Itaguaru: máxima 25.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Itapuranga: máxima 25.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 24.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matrinchã: máxima 27.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 85.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.