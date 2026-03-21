A região Noroeste terá grande chance de chuva no domingo (22). O tempo indica uma grande chance de chuva para a data, com Aruanã sendo a cidade mais quente, registrando 30.2°C, seguida por Araguapaz com 30.1°C e Matrinchã com 30.0°C. As temperaturas mais amenas serão encontradas em Araçu, com mínima de 18.9°C, e Itaberaí, com 19.0°C.A umidade média na região será de 85.08%, com Araguapaz, Faina e Itaberaí atingindo até 93.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 37.31%, mas algumas cidades têm índices mais elevados, como Aruanã com 75.0%, Itaberaí com 65.0% e Itaguari com 65.0% de chance de chuva. Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Araçu: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 5.0%Aruanã: máxima 30.2°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Faina: máxima 29.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Guaraíta: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Heitoraí: máxima 28.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Itaberaí: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Itaguari: máxima 28.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Itaguaru: máxima 28.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Itapuranga: máxima 27.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Itauçu: máxima 27.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Matrinchã: máxima 30.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.