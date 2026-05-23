A região Noroeste terá altas temperaturas amanhã, domingo (24). A característica principal do tempo para a data será marcada por calor. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 32.6°C, Araguapaz, registrando 32.5°C, e Matrinchã, também com 32.5°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Itaberaí, com mínima de 17.2°C, e Itaguari, com 17.7°C.\nA umidade média do tempo na região ficará em 68.58%. Os maiores índices de umidade serão verificados em Itaberaí, com 86.0%, Heitoraí, com 84.0%, e Itaguari, com 82.0%. A probabilidade média de chuva para a região é baixa, em torno de 9.62%. As cidades com maiores probabilidades de chuva são Araçu, Araguapaz e Aruanã, todas com 10.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:\nAraguapaz: máxima 32.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%