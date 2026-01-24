A região Noroeste terá grande chance de chuva no domingo (25), caracterizando um tempo instável para a data. As cidades com as maiores temperaturas máximas esperadas são Araguapaz, com 28.6°C, Matrinchã, com 28.4°C, e Aruanã, com 28.3°C. Para as menores temperaturas mínimas, destacam-se Araçu e Itauçu, ambas com 18.6°C.A umidade média na região será de 84.81%, com Araçu e Itauçu apresentando os índices mais elevados, de 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 41.92%, mas cidades como Faina, Itaberaí e Itaguari registram os maiores índices, com 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 25.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 28.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 27.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 26.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 26.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 25.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 25.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 27.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 26.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 25.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 28.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.