A região Noroeste terá tempo quente para domingo (26). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 33.2°C, Araguapaz, com 32.6°C, e Matrinchã, com 32.4°C. As temperaturas mínimas serão mais amenas em Araçu, marcando 18.1°C, e em Itaberaí, com 18.2°C.A umidade média na região ficará em 61.04%, com as cidades de Aruanã e Heitoraí apresentando os maiores índices de até 73.0%, seguidas por Matrinchã com 72.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 7.31%. As cidades com maiores probabilidades de chuva são Araçu, Araguapaz e Aruanã, todas com até 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.