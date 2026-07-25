A região Noroeste experimentará, no domingo (26), um dia de céu firme e sem expectativa de chuva generalizada, com termômetros alcançando marcas elevadas à tarde. Os municípios mais quentes serão Aruanã, com máxima de 36,4°C, seguido por Araguapaz e Matrinchã, ambos com 36,2°C. Já os momentos mais frios do dia estão previstos para Araçu, com mínima de 17,7°C, e Itaberaí, onde os termômetros marcam 17,8°C.A umidade relativa do ar na média da região ficará em 47,42%, tendo os maiores índices registrados em Heitoraí, com 62,0%, e Itaberaí, com 61,0%. A chance de chuva média para o território é baixa, calculada em 5,0%, mas cidades como Faina, Itapuranga e Itauçu chegam a registrar a maior probabilidade da região, ainda que tímida, com 10,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 36,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 31,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aruanã: máxima 36,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 34,0°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiás: máxima 32,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Guaraíta: máxima 32,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Heitoraí: máxima 32,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 32,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 32,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 32,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 32,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itauçu: máxima 30,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matrinchã: máxima 36,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.