A região Noroeste registrará no domingo (27) um cenário de forte calor, com os termômetros atingindo marcas bastante elevadas em todo o território. Os principais picos de temperatura ocorrem em Araguapaz, que atinge máxima de 38,6°C, além de Aruanã e Matrinchã, ambas registrando máxima de 38,4°C. No extremo oposto, as menores temperaturas no início do período serão observadas em Araçu e Itaberaí, cujas marcas mínimas caem para 22,1°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 49,46% na região, com os índices mais elevados concentrados em Aruanã, que registra até 63,0%, e Matrinchã, com 61,0%. Quanto às precipitações, o tempo firme deve prevalecer, dado que a probabilidade média de chuva é de apenas 3,08%, embora municípios como Itapuranga e Itauçu se destaquem com as maiores chances de ocorrência, estimadas em 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,6°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 41,2°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 35,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 38,4°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 41,5°C | sensação térmica mín 27,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 37,1°C, mínima 25,6°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goiás: máxima 36,1°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 35,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 35,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 35,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 36,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 36,1°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 35,6°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 34,3°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 38,4°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 41,0°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.