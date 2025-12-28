A região Noroeste terá grande chance de chuva amanhã, domingo (28). O tempo será marcado por instabilidade, com as cidades mais quentes sendo Aruanã, com 34.2°C, Matrinchã, com 33.9°C, e Araguapaz, registrando 33.7°C. As temperaturas mais baixas serão observadas em Araçu e Itauçu, ambas com 20.0°C.A umidade do tempo pode atingir 90.0% em Aruanã, enquanto Itaguaru e Itapuranga devem registrar 89.0%. As maiores probabilidades de chuva são esperadas para Matrinchã e Goiás, ambas com 75.0%, e Aruanã, com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 39.9°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Aruanã: máxima 34.2°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 39.9°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 33.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 38.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 32.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 31.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 31.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Itaguaru: máxima 33.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 31.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 33.9°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 40.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.