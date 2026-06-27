A região Noroeste terá como principal característica do tempo as altas temperaturas para domingo (28). As cidades mais quentes incluem Matrinchã, com máxima de 33.8°C, Araguapaz com 33.6°C e Aruanã também com 33.6°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Itaberaí, com 15.8°C, e Itaguari, com 16.3°C.A umidade média na região será de 60.46%, com Itaberaí apresentando os maiores índices de 81.0% e Heitoraí com 78.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, ficando em 7.5%, com Araçu, Araguapaz e Aruanã registrando as maiores probabilidades, de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.3°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.