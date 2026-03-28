A região Noroeste terá tempo com altas temperaturas no domingo (29). Aruanã se destaca como a cidade mais quente, registrando 31.7°C. Outras cidades com temperaturas elevadas incluem Araguapaz (31.5°C) e Matrinchã (31.3°C). As temperaturas mais amenas serão observadas em Itauçu (17.7°C) e Araçu (17.9°C).A umidade média na região Noroeste será de 71.15%, com Aruanã apresentando os índices mais altos, chegando a 84.0%. As probabilidades de chuva na região são geralmente baixas, com a média em 16.92%. No entanto, Itaguaru e Itapuranga, ambas com 40.0% de probabilidade, registram os índices mais elevados.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Araçu: máxima 28.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Aruanã: máxima 31.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Faina: máxima 30.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 28.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Heitoraí: máxima 28.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Itaberaí: máxima 28.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Itaguari: máxima 29.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Itaguaru: máxima 29.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Itapuranga: máxima 28.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Itauçu: máxima 27.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 31.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.