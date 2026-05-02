A região Noroeste terá tempo quente neste domingo (3). As cidades mais quentes serão Aruanã, com máxima de 34.9°C, Araguapaz, com 34.7°C, e Matrinchã, com 34.5°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Itaberaí, com mínima de 18.7°C, e Araçu, com 18.9°C.A umidade média na região ficará em 58.88%. As cidades com maior umidade serão Itaberaí e Heitoraí, ambas com 74.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, atingindo 6.92%, com Araçu, Araguapaz e Aruanã apresentando 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 30.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 34.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 32.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 31.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 31.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 31.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 31.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 31.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 31.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 31.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matrinchã: máxima 34.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.