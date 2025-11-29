A região Noroeste terá grande chance de chuva no domingo (30), caracterizando o tempo para o dia. As temperaturas máximas ficarão elevadas, com Aruanã atingindo 34.5°C, Matrinchã 34.2°C e Faina 33.7°C. As menores temperaturas serão registradas em Araçu e Itauçu, ambas com 20.0°C.A umidade média na região será de 70.65%. Itapuranga, Guaraíta e Heitoraí devem ter os maiores índices de umidade, alcançando 85.0%. A probabilidade de chuva média para a região será de 22.12%, mas o tempo em Araçu e Itauçu indica chances bem maiores, com 70.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.5°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 31.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Aruanã: máxima 34.5°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 33.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 31.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 45.0%Guaraíta: máxima 31.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Heitoraí: máxima 31.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Itaberaí: máxima 31.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Itaguari: máxima 31.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Itaguaru: máxima 33.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 31.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Itauçu: máxima 31.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Matrinchã: máxima 34.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.