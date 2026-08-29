A região Noroeste terá um dia de calor expressivo neste domingo (30), caracterizado por uma tarde de forte aquecimento nos municípios. Entre as cidades com previsão de marcas mais elevadas, Aruanã lidera com máxima de 40,1°C, acompanhada por Matrinchã, com 39,8°C, e Araguapaz, que deve marcar 39,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início do dia serão registradas em Itaberaí, com mínima de 20,9°C, e Heitoraí, com 21,8°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional prevista é de 39,23%, com os maiores índices concentrados em Itaberaí e Heitoraí, que atingem 54,0%. O tempo firme predomina no território, visto que a probabilidade média de chuva é de apenas 7,31%, sendo que as maiores chances de precipitação chegam a somente 10,0% em Araçu, Araguapaz e Faina.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 39,6°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Araçu: máxima 35,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aruanã: máxima 40,1°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 40,4°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 37,2°C, mínima 25,8°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goiás: máxima 36,6°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Guaraíta: máxima 36,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Heitoraí: máxima 36,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 35,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itaguari: máxima 36,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itaguaru: máxima 36,0°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 36,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itauçu: máxima 34,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matrinchã: máxima 39,8°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.