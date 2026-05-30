A região Noroeste para domingo (31) terá tempo com altas temperaturas. As cidades mais quentes são Aruanã (33.0°C), Matrinchã (32.9°C) e Araguapaz (32.8°C), enquanto as mais frias são Itaberaí (16.1°C) e Araçu (16.3°C).A umidade média na região será de 64.0%, com Heitoraí registrando a maior umidade com 80.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 10.77%, sendo que as cidades de Itaguari, Itaguaru e Itauçu apresentam as maiores probabilidades, com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 28.3°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.7°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 29.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 29.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 32.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.