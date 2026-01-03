A região Noroeste terá grande chance de chuva no tempo de domingo (4). As cidades mais quentes incluem Aruanã com 30.1°C, Matrinchã com 29.6°C e Araguapaz com 28.8°C. Já as cidades mais frias serão Araçu e Itauçu, ambas com 19.7°C.A umidade média na região será de 86.77%, com Araçu, Aruanã e Itauçu registrando 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 69.04%, sendo que Araçu, Araguapaz e Aruanã apresentam 75.0% de chance de chuva. Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 25.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Aruanã: máxima 30.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Guaraíta: máxima 26.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Heitoraí: máxima 26.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Itaberaí: máxima 25.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itaguari: máxima 25.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itaguaru: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Itapuranga: máxima 26.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Itauçu: máxima 25.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Matrinchã: máxima 29.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.