A região Noroeste projeta um domingo (4) marcado por instabilidades e umidade. A temperatura média máxima na região deve atingir 31,54°C, com Araguapaz, Aruanã e Matrinchã registrando as maiores máximas de 34,0°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do dia serão observadas em Itauçu, com 18,7°C, e Araçu, com 19,2°C.A umidade relativa média do ar na região está estimada em 71,0%, sendo que os maiores índices chegam a 89,0% nos municípios de Araçu e Itauçu. Em relação à probabilidade média de chuva, o índice regional fica em 58,46%, com destaque para as cidades de Araçu, Araguapaz e Aruanã, onde a chance de precipitação atinge 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Araçu: máxima 30,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Aruanã: máxima 34,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 75,0%Faina: máxima 32,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Goiás: máxima 31,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Guaraíta: máxima 30,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Heitoraí: máxima 30,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Itaberaí: máxima 30,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 75,0%Itaguari: máxima 30,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 75,0%Itaguaru: máxima 30,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Itapuranga: máxima 30,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Itauçu: máxima 29,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Matrinchã: máxima 34,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.