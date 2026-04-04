A região Noroeste terá um tempo com temperaturas que variam no domingo (5). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 32.0°C, Araguapaz, atingindo 31.9°C, e Matrinchã, com 31.4°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Itauçu, com 19.9°C, e Araçu, registrando 20.0°C.A umidade do tempo na região tem uma média de 71.5%, com Aruanã atingindo 86.0%, e Araçu e Matrinchã registrando 84.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 15.19%. Araçu, Araguapaz e Aruanã mostram as maiores probabilidades de chuva, com 20.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.0°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 30.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Goiás: máxima 29.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Guaraíta: máxima 29.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 29.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 29.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 31.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.