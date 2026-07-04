A região Noroeste, para o domingo (5), terá um tempo predominantemente de temperaturas elevadas. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 33.7°C, seguida por Araguapaz, com 33.6°C, e Matrinchã, que alcançará 33.5°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Itaberaí, com mínima de 13.6°C, e Itaguari, com 14.7°C.A umidade média na região ficará em 51.62%, com as cidades de Itaberaí, Heitoraí e Itaguari apresentando os maiores índices de umidade noturna, com 72.0%, 70.0% e 67.0%, respectivamente. A probabilidade de chuva é inexistente para todas as localidades da região, com 0% em todas as cidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 29.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 33.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 31.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 30.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 30.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 30.9°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 30.0°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 30.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 30.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 30.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 28.3°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 33.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.