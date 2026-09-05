A região Noroeste terá um domingo (6) marcado por céu aberto e calor predominante, com termômetros registrando média mínima de 21,39°C. Entre as localidades que devem registrar as temperaturas mais elevadas estão Aruanã, com máxima de 35,2°C, Araguapaz, que atinge 35,0°C, e Matrinchã, com 34,7°C. Por outro lado, as menores marcas no início do dia ocorrem em Itauçu, com mínima de 19,4°C, e Araçu, onde os termômetros registram 19,9°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 64,73%, sendo que o município de Itauçu se destaca com o maior índice de umidade, alcançando 86,0%, seguido de Araçu, com 85,0%. A probabilidade média de chuva para o período é de 28,85%, com Araçu e Aruanã registrando as maiores chances de precipitação, ambas com 45,0% de possibilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 35,0°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 25,0%Araçu: máxima 29,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Aruanã: máxima 35,2°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Faina: máxima 32,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Goiás: máxima 31,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Guaraíta: máxima 31,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Heitoraí: máxima 31,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 35,0%Itaberaí: máxima 30,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 35,0%Itaguari: máxima 31,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 35,0%Itaguaru: máxima 31,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 25,0%Itapuranga: máxima 31,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Itauçu: máxima 29,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 30,0%Matrinchã: máxima 34,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.