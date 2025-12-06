A região Noroeste terá grande chance de chuva no domingo (7). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 27.8°C, Matrinchã, com 27.6°C, e Araguapaz, com 27.0°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Itaberaí e Itaguari, ambas com mínimas de 18.8°C.O tempo na região indicará umidade média de 88.54%. Itaguaru pode apresentar umidade de 96.0%, seguida por Aruanã e Faina, ambas com 95.0%. A probabilidade de chuva na região é de 64.23%, com Araçu, Araguapaz e Aruanã registrando as maiores chances de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 27.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 24.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aruanã: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 25.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Guaraíta: máxima 24.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Heitoraí: máxima 24.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Itaberaí: máxima 24.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Itaguari: máxima 24.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Itaguaru: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Itapuranga: máxima 24.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Itauçu: máxima 24.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matrinchã: máxima 27.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.