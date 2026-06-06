A região Noroeste, para domingo (7), terá um tempo marcado por temperaturas que variam significativamente entre as cidades. As mais quentes incluem Aruanã com máxima de 31.8°C, Araguapaz com 31.6°C e Matrinchã com 31.5°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Itaberaí, com 12.0°C, e Araçu, com 13.0°C.A umidade média na região Noroeste ficará em 55.85%. Cidades como Itaberaí (79.0%), Heitoraí (74.0%) e Itaguari (72.0%) registrarão os maiores índices. A probabilidade média de chuva é baixa, em 7.88%, com Araçu, Araguapaz e Faina apresentando as maiores chances de ocorrência, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.6°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Araçu: máxima 27.2°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 31.8°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Faina: máxima 29.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 28.8°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 28.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 28.9°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 28.2°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 28.3°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 28.3°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 28.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 26.4°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 31.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.