A região Noroeste terá grande chance de chuva no domingo (8), marcando o tempo. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Matrinchã, com máxima de 27.8°C, seguida por Araguapaz e Aruanã, ambas com 27.7°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Itaberaí e Itaguari, com 20.2°C.A umidade média na região ficará em 85.96%, com destaque para Araçu e Itauçu, onde a umidade pode alcançar 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 55.38%, porém, em cidades como Araguapaz, Aruanã e Itaguaru, a chance de chuva chega a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 27.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Aruanã: máxima 27.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 27.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Goiás: máxima 26.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Guaraíta: máxima 26.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Heitoraí: máxima 26.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itaberaí: máxima 26.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Itaguari: máxima 26.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Itaguaru: máxima 27.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Itapuranga: máxima 26.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itauçu: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 27.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.