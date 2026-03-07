A região Noroeste terá grande chance de chuva no domingo (8), caracterizando o tempo como instável. As temperaturas elevadas também marcam o dia, com as cidades mais quentes sendo Aruanã com 30.8°C, Araguapaz com 30.3°C e Matrinchã com 30.2°C. Já as mínimas serão observadas em Itauçu, com 19.4°C, e Araçu, com 19.7°C.A umidade média na região será de 83.46%, indicando um tempo com ar úmido. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 31.15%, mas algumas cidades se destacam com índices elevados. Itapuranga, Goiás e Guaraíta, por exemplo, apresentarão 65% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 28.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 30.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Faina: máxima 29.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 28.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 27.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 27.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 27.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 27.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 30.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.