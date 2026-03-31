A região Noroeste terá grande chance de chuva amanhã, quarta-feira (1). Este será o principal destaque do tempo, com temperaturas máximas atingindo 30.7°C em Aruanã, 30.1°C em Araguapaz e 29.8°C em Matrinchã. As mínimas mais baixas serão registradas em Itauçu, com 18.3°C, e em Araçu, com 18.4°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 78.88% em média, com as cidades de Itaguari (90.0%), Itaguaru (89.0%) e Itapuranga (89.0%) apresentando os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 45.38%, mas Araçu (90.0%), Itauçu (80.0%) e Itapuranga (70.0%) se destacam com as maiores chances de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Araçu: máxima 27.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Aruanã: máxima 30.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 28.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Guaraíta: máxima 27.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Heitoraí: máxima 27.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Itaberaí: máxima 27.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Itaguari: máxima 27.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Itaguaru: máxima 28.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Itapuranga: máxima 27.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Itauçu: máxima 27.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Matrinchã: máxima 29.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.