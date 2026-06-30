A região Noroeste terá altas temperaturas para quarta-feira (1). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 33.7°C, Matrinchã, atingindo 33.6°C, e Araguapaz, com 33.5°C. As temperaturas mínimas serão observadas em Itaberaí, com 14.1°C, e Itaguari, com 15.0°C.\nO tempo na região apresenta umidade média de 48.69%, com os maiores índices de umidade noturna sendo registrados em Itaberaí (68.0%), Heitoraí (66.0%) e Aruanã (63.0%). A probabilidade de chuva é inexistente, com 0.0% para toda a região, indicando um tempo firme.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:\nAraguapaz: máxima 33.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%\nAraçu: máxima 29.1°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%