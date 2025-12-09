A região Noroeste terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (10). As cidades mais quentes serão Aruanã, com máxima de 28.4°C, Araguapaz, com 27.2°C, e Matrinchã, com 27.2°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Itapuranga e Guaraíta, ambas com mínima de 19.6°C.O tempo na região apresenta uma umidade média de 87.46%, com os maiores índices em Itaguaru (95.0%), Faina (94.0%) e Itapuranga (94.0%). A probabilidade de chuva média é de 40.58%, mas em cidades como Faina e Matrinchã essa probabilidade alcança 75.0%, e em Goiás, 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 27.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Araçu: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 28.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Faina: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 25.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Heitoraí: máxima 25.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Itaberaí: máxima 25.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itaguari: máxima 25.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 25.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Itauçu: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 27.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.