A região Noroeste para a quarta-feira (10) apresentará um tempo com a característica de altas temperaturas. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com 33.5°C, Araguapaz, atingindo 33.3°C, e Matrinchã, com 33.0°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Itaberaí, com 15.8°C, e Araçu, que terá 16.4°C.\nA umidade média na região ficará em 54.65%, com Itaberaí registrando os maiores índices, chegando a 74.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, com 10.58%, sendo que Aruanã apresenta a maior chance de precipitação, com 25.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:\nAraguapaz: máxima 33.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%\nAraçu: máxima 29.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%