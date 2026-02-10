A região Noroeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (11). As cidades mais quentes serão Aruanã, com máxima de 28.2°C, Araguapaz com 28.1°C e Matrinchã com 27.7°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Itauçu, com 18.8°C, e Araçu, com 19.2°C.A umidade média na região ficará em 86.23%, com Itapuranga atingindo 94.0%. As probabilidades de chuva são maiores em Araçu e Itauçu, ambas com 65.0%, e em Araguapaz, com 55.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Araçu: máxima 24.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Aruanã: máxima 28.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Faina: máxima 27.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 25.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 25.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 25.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 24.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Itaguari: máxima 24.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 25.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 25.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 23.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Matrinchã: máxima 27.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.