A região Noroeste terá grande chance de chuva nesta quarta-feira (11). O tempo apresenta probabilidades elevadas de precipitação em diversas localidades. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 32.4°C, Matrinchã, com 31.6°C, e Araguapaz, com 31.5°C. As mínimas mais baixas são esperadas em Itauçu, com 19.6°C, e Araçu, com 19.7°C.A umidade média na região é de 81.04%, com picos noturnos de 91.0% em Itaberaí, Itaguari e Guaraíta. A probabilidade média de chuva está em 40.0%, mas algumas cidades se destacam com índices muito superiores, como Araçu com 95.0%, Itauçu com 90.0% e Goiás com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 32.4°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 30.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Heitoraí: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Itaguari: máxima 29.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itaguaru: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 28.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 31.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.