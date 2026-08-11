A região Noroeste experimentará um dia de calor muito forte nesta quarta-feira (12), com a média geral das máximas atingindo 34,19°C. O calor se destaca em locais como Matrinchã, que registra máxima de 37,4°C, Aruanã, com 37,2°C, e Araguapaz, que chega a 36,9°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas serão observadas em Itaberaí, com mínima de 17,0°C, e Itaguari, com 18,3°C.Em relação à umidade, o tempo seco se sobressai com média regional de 35,42%, registrando máxima de 50,0% em Itaberaí e 49,0% em Itapuranga. A possibilidade de chuva ao longo do dia é quase nula na média, de apenas 3,08%, embora cidades como Araçu e a própria Matrinchã tenham probabilidade de 10,0% de chuva isolada no período da noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 36,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Araçu: máxima 32,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aruanã: máxima 37,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 34,7°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 34,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Guaraíta: máxima 33,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Heitoraí: máxima 33,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 33,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 33,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 33,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 33,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itauçu: máxima 31,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matrinchã: máxima 37,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.