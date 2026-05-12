A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas para a quarta-feira (13), com os termômetros registrando máximas de 33.4°C em Aruanã, 33.3°C em Araguapaz e 33.2°C em Matrinchã. As mínimas mais amenas serão observadas em Araçu, com 17.1°C, e Itauçu, com 17.5°C.A umidade média na região será de 64.35%, com picos de 82.0% em Itaberaí e 80.0% em Heitoraí. A probabilidade média de chuva é baixa, ficando em 10.77% para o dia, embora algumas cidades como Faina e Itauçu apresentem chances de 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.