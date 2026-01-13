A região Noroeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (14). O tempo será marcado por essa característica predominante. As cidades mais quentes esperadas são Aruanã com 34.0°C, Matrinchã com 32.9°C e Araguapaz com 32.6°C. Já as mínimas devem ser registradas em Araçu e Itauçu, ambas com 19.6°C.A umidade média na região ficará em 75.19%, com picos em Araçu e Itauçu, que podem atingir 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 55.77%, mas cidades como Araguapaz, Itapuranga, Guaraíta e Heitoraí apresentam chances maiores, chegando a 75.0% em alguns períodos.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 28.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Aruanã: máxima 34.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Faina: máxima 31.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Guaraíta: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Heitoraí: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itaberaí: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Itaguari: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Itaguaru: máxima 32.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Itapuranga: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itauçu: máxima 28.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Matrinchã: máxima 32.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.