A região Noroeste, na quarta-feira (15), terá grande chance de chuva, com destaque para a cidade de Goiás, que apresenta uma probabilidade de 80%. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Aruanã, com 31.9°C, Araguapaz, com 31.5°C, e Matrinchã, com 31.3°C. Já as cidades com as menores temperaturas no tempo serão Itauçu, com 18.3°C, e Araçu, com 18.4°C.A umidade na região terá uma média de 71.35%, com Aruanã registrando um pico de 87.0% de umidade durante a noite. Em relação às probabilidades de chuva, a média regional é de 20.58%. No entanto, as maiores chances de tempo chuvoso são esperadas em Goiás, com 80.0%, Itauçu, com 50.0%, e Itaberaí, com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Aruanã: máxima 31.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 30.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 15.0%Guaraíta: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 28.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 28.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Itaguaru: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Itapuranga: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Matrinchã: máxima 31.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.