A região Noroeste apresentará céu aberto e predomínio de sol nesta quarta-feira (15), mantendo as condições atmosféricas firmes em toda a localidade. O calor será intenso, com Aruanã registrando a máxima de 35,5°C, seguida de perto por Araguapaz e Matrinchã, ambas com 35,4°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas ao amanhecer serão observadas em Araçu, com mínima de 15,2°C, e em Itaberaí, que deve registrar 15,5°C.A umidade relativa do ar na região deve atingir uma média de 50,65%, apresentando índices mais elevados em Itaberaí, com máxima de 70,0%, e Heitoraí, que registra 68,0%. A possibilidade de chuva é extremamente baixa na média regional, estimada em 3,85%, embora o município de Faina concentre a maior probabilidade de precipitação, com 15,0% de chance para o período da noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 35,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Araçu: máxima 30,2°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aruanã: máxima 35,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 33,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Goiás: máxima 32,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Guaraíta: máxima 31,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Heitoraí: máxima 32,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 31,1°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 31,2°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 31,2°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 31,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itauçu: máxima 29,3°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matrinchã: máxima 35,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.