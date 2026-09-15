A região Noroeste enfrenta um dia de forte aquecimento nesta quarta-feira (16), com predomínio de sol e marcas elevadas nos termômetros. Entre os destaques de calor na região, Araguapaz e Aruanã devem registrar máximas de até 38,4°C, enquanto Matrinchã pode alcançar os 38,2°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas mais amenas no início do período serão registradas em Itauçu, com 19,9°C, e em Araçu, que deve registrar uma mínima de 20,0°C.No que diz respeito à umidade do ar, a média regional prevista é de 48,88%, sendo que Araçu deve registrar o maior índice, alcançando 61,0%, seguida por Itaberaí e Itaguari, ambas com 60,0%. O tempo seco predomina na maior parte do dia, e a probabilidade média de chuva para a região é de apenas 2,88%, embora os municípios de Itauçu e Guaraíta apresentem uma chance ligeiramente maior, com 15,0% de possibilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,4°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 33,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 38,4°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Faina: máxima 36,4°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goiás: máxima 35,2°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 34,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Heitoraí: máxima 34,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 34,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 34,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 34,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 34,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 32,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Matrinchã: máxima 38,2°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.