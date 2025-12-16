A região Noroeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (17), com destaque para a alta probabilidade de tempo chuvoso. As cidades mais quentes previstas são Aruanã, com máxima de 30.6°C, Araguapaz com 30.4°C e Faina com 29.7°C. As cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Araçu e Itauçu, ambas com 20.6°C.A umidade média na região é de 86.62%, enquanto a probabilidade média de precipitação é de 53.08%. Cidades como Araçu, Araguapaz e Aruanã registram as maiores probabilidades de chuva, com 75.0%. Aruanã e Itaguaru apresentam os maiores índices de umidade, chegando a 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Aruanã: máxima 30.6°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Faina: máxima 29.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Guaraíta: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Heitoraí: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Itaberaí: máxima 26.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Itaguari: máxima 26.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Itaguaru: máxima 28.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Itauçu: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Matrinchã: máxima 29.4°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.