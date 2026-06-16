A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas para quarta-feira (17). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 33.6°C, Araguapaz com 33.5°C e Matrinchã, que atingirá 33.3°C. Já as cidades mais frias serão Araçu, com mínima de 15.1°C, e Itauçu, com 15.4°C.A umidade média na região ficará em 61.58%, com destaque para Araçu, Itaberaí e Heitoraí, onde a umidade pode alcançar 73.0%. A probabilidade média de chuva é de 15.38%, sendo maior em Itaberaí, Itaguari e Itaguaru, com 35.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 27.9°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Aruanã: máxima 33.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Faina: máxima 31.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Guaraíta: máxima 30.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 29.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.3°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Matrinchã: máxima 33.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.