A região Noroeste terá grande chance de chuva na quarta-feira, dia 18, como principal característica do tempo. As temperaturas mais altas são esperadas em Aruanã, com 32.8°C, Araguapaz com 32.1°C e Matrinchã com 32.0°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Itauçu, com 19.6°C, e Araçu, com 19.9°C.A umidade média na região ficará em 76.88%, com destaque para Faina (91.0%), Aruanã (90.0%) e Matrinchã (90.0%). Quanto às probabilidades de chuva, a média regional é de 43.46%, mas algumas cidades têm índices mais elevados, como Aruanã com 85.0%, Itapuranga com 80.0% e Goiás com 65.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Araçu: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 32.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 85.0%Faina: máxima 31.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Guaraíta: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Heitoraí: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Itaberaí: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Itaguari: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Itaguaru: máxima 30.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Matrinchã: máxima 32.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.